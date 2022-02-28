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Кавазашвили объяснил, почему в Германии хотят исключения "Спартака" из Лиги Европы

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном снятии красно-белых с Лиги Европы.
Фото: Getty Images
— Тедеско знает хорошо "Спартак", знает настоящий "cпартаковский дух" и понимает, что хоть команда и может проиграть аутсайдеру, но так же может в нужное время собраться и обыграть сильную команду.

Именно поэтому они придумали разные отговорки для УЕФА, чтоб они наказали "Спартак", — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что московский "Спартак" 28 февраля будет отстранен от Лиги Европы. Красно-белые в евротурнире добрались до 1/8 финала, где сыграют с "РБ Лейпцигом", главным тренером которого является экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

Первая встреча между командами пройдёт 10 марта в Германии, ответная — 17 марта на нейтральном поле.

СМИ: УЕФА исключит "Спартак" из текущего розыгрыша Лиги Европы


Теги: Спартак Кавазашвили
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