— Тедеско знает хорошо "Спартак", знает настоящий "cпартаковский дух" и понимает, что хоть команда и может проиграть аутсайдеру, но так же может в нужное время собраться и обыграть сильную команду.
Именно поэтому они придумали разные отговорки для УЕФА, чтоб они наказали "Спартак", — приводит слова Кавазашвили Sport24.
Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что московский "Спартак" 28 февраля будет отстранен от Лиги Европы. Красно-белые в евротурнире добрались до 1/8 финала, где сыграют с "РБ Лейпцигом", главным тренером которого является экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско.
Первая встреча между командами пройдёт 10 марта в Германии, ответная — 17 марта на нейтральном поле.
СМИ: УЕФА исключит "Спартак" из текущего розыгрыша Лиги Европы
Кавазашвили объяснил, почему в Германии хотят исключения "Спартака" из Лиги Европы
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном снятии красно-белых с Лиги Европы.
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