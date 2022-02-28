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"Спорт должен оставаться вне политических разборок". Каррера — об отстранении "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на решение УЕФА и ФИФА отстранить московский клуб от Лиги Европы.
Фото: Getty Images
— Считаю, что спорт должен оставаться вне политических разборок. Думаю, что скоро все наладится, — приводит слова Карреры Sport24.

Вчера, 28 февраля, УЕФА совместно с ФИФА приняли решение о запрете для российских команд и сборных на участие в европейских и международных турнирах. Московский "Спартак", который должен был сыграть на стадии 1/8 финала Лиги Европы, покидает турнир. Его соперник в лице немецкого "РБ Лейпциг" — автоматически вышел в четвертьфинал.

"В России наступил занавес". Валуев — о решении ФИФА и УЕФА


Теги: Спартак Каррера ФИФА УЕФА
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