Армянскому "Урарту", который возглавляет россиянин Дмитрий Гунько, не удалось пробиться в следующий раунд третьего по значимости клубного турнира континента. Обе встречи с румынским "Фарулом" завершились поражениями клуба из Еревана с одинаковым счетом 2:3.
Тбилисское "Динамо" вновь уступило мальтийскому "Хамруну" (0:1). Грузинский клуб дома провел второй тайм, имея численное преимущество, но так и не сумел распечатать ворота соперников. Первая встреча в гостях также завершилась поражением "Динамо" со счетом 1:2.
Казахстанский "Актобе" после крупной победы в первом матче (4:1) позволил себе проиграть в ответной домашней игре кутаисскому "Торпедо". Встреча завершилась с счетом 2:1 в пользу грузинского клуба.
"Урарту" Гунько и тбилисское "Динамо" вылетели во 2-м раунде Лиги конференций УЕФА
Завершились ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.