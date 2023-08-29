– К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами. Есть еще надежда касательно того, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другую страну, если нам дадут мультивизу.
Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Думаю, скорее всего, нет, – приводит слова совладельца "Тобола" Алимжана Калдиярова Sport24.
Разрешение на въезд в Чехию не получили российские футболисты "Тобола" Альберт Габараев, Павел Киреенко и Иван Коновалов, а также белорусский игрок Павел Забелин.
Ответный матч финала плей-офф Лиги конференций между чешской "Викторией" и казахстанским "Тоболом" запланирован на 31 августа на стадионе "Дусан Арена" в Пльзени. Первая игра в Костанае завершилась минимальной победой клуба из Чехии со счетом 2:1.
Напомним, с июля текущего года пост генерального директора "Тобола" занимает бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис.
"Тобол" Канчельскиса может не выйти на игру Лиги конференций в Чехии из-за невыдачи виз россиянам
Российские футболисты "Тобола" не получили визы Чехии для въезда в страну на ответную игру финала квалификации Лиги конференций против "Виктории" из Пльзени.
Фото: Globall Look Press