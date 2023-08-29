Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
2 - 1 2 1
Урал2 тайм
Факел
17:15
ОренбургНе начат
П1 2.38X 3.65П2 3
Спартак
19:30
ДинамоНе начат
П1 2.27X 4П2 3.05
Нижний Новгород
19:30
КраснодарНе начат
П1 3.35X 3.5П2 2.26
 Реклама лига ставок Сделать ставку

"Тобол" Канчельскиса может не выйти на игру Лиги конференций в Чехии из-за невыдачи виз россиянам

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российские футболисты "Тобола" не получили визы Чехии для въезда в страну на ответную игру финала квалификации Лиги конференций против "Виктории" из Пльзени.
Фото: Globall Look Press
– К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами. Есть еще надежда касательно того, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другую страну, если нам дадут мультивизу.

Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Думаю, скорее всего, нет, – приводит слова совладельца "Тобола" Алимжана Калдиярова Sport24.

Разрешение на въезд в Чехию не получили российские футболисты "Тобола" Альберт Габараев, Павел Киреенко и Иван Коновалов, а также белорусский игрок Павел Забелин.

Ответный матч финала плей-офф Лиги конференций между чешской "Викторией" и казахстанским "Тоболом" запланирован на 31 августа на стадионе "Дусан Арена" в Пльзени. Первая игра в Костанае завершилась минимальной победой клуба из Чехии со счетом 2:1.

Напомним, с июля текущего года пост генерального директора "Тобола" занимает бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис.


Тобол Виктория Пльзень Канчельскис Лига конференций
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится