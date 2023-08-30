Российские и белорусские футболисты "Тобола" получили чешские визы

Российские игроки "Тобола" Иван Коновалов, Павел Киреенко, Альберт Габараев и белорус Павел Забелин получили разрешение на въезд на территорию Чехии и смогут сыграть в ответном матче квалификации Лиги конференций.

Фото: ФК "Тобол"

Таким образом, казахстанская команда в полном составе сможет принять участие в ответной встрече финала квалификации Лиги конференций против "Виктории Пльзень", который запланирован на 31 августа. Ранее совладелец "Тобола" Алимжан Калдияров допустил, что команда не выйдет на поле в том случае, если футболисты не получат шенгенские визы для въезда в Чехию.



Ранее стало известно, что "Тобол" может не выйти на игру Лиги конференций в Чехии из-за невыдачи виз россиянам и белорусу. Разрешение на въезд в Чехию не получили российские футболисты "Тобола" Альберт Габараев, Павел Киреенко и Иван Коновалов, а также белорусский игрок Павел Забелин.



Ответный матч финала плей-офф Лиги конференций между чешской "Викторией" и казахстанским "Тоболом" запланирован на 31 августа на стадионе "Дусан Арена" в Пльзени. Первая игра в Костанае завершилась минимальной победой клуба из Чехии со счетом 2:1.



Напомним, с июля текущего года пост генерального директора "Тобола" занимает бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис.