— Это только моя инициатива, я так захотел. Я хочу, чтобы у нас вся команда больше разговаривала на украинском языке, но это личное дело каждого, — рассказал Пятов в интервью Tribuna.com.
Сегодня, 4 сентября, сборная Украины в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сыграет против сборной Франции.
37-летний Пятов отыграл в футболке национальной сборной Украины в 98 матчах, пропустив в них 80 голов и 46 раз сыграв "на ноль".
В нынешнем сезоне вратарь провел три матча за "Шахтер", в которых пропустил три мяча и один раз отыграл без пропущенного мяча.
Пятов: хочу, чтобы вся сборная больше разговаривала на украинском языке, но это личное дело каждого
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов объяснил, почему решил выступать на пресс-конференциях на украинском, а не на русском языке.
Фото: Getty Images
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