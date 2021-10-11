Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Фото: РФС





"Следующая игра у нас со сборной Кипра. Давайте пока думать об этой игре, а потом уже сосредоточимся на Хорватии. Сегодня у нас все молодцы.



Получит ли команда премиальные за стыки? Нет. Команда получает премиальные только в том случае, если выходит на чемпионат мира. Карпин автоматически себе продлил контракт? Ну да. Если мы будем играть в стыках, то да. Давайте думать об игре с Кипром", - сказал Дюков.



Следующий матч сборная России проведет 11 ноября. В Санкт-Петербурге подопечные Карпина сыграют против сборной Кипра. Стартовый свисток в этой игре будет дан в 20:00 мск.



Источник: Сборная России победила в Мариборе сборную Словении со счетом 2:1 и набрала 19 очков в группе H европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Тем самым подопечные Валерия Карпина гарантировали себе финиш на одной из двух первых строчек турнирной таблицы. Прямую путевку на турнир дает первое место, обладатели вторых позиций сыграют в стыковых матчах."Следующая игра у нас со сборной Кипра. Давайте пока думать об этой игре, а потом уже сосредоточимся на Хорватии. Сегодня у нас все молодцы.Получит ли команда премиальные за стыки? Нет. Команда получает премиальные только в том случае, если выходит на чемпионат мира. Карпин автоматически себе продлил контракт? Ну да. Если мы будем играть в стыках, то да. Давайте думать об игре с Кипром", - сказал Дюков.Следующий матч сборная России проведет 11 ноября. В Санкт-Петербурге подопечные Карпина сыграют против сборной Кипра. Стартовый свисток в этой игре будет дан в 20:00 мск.Источник: "СЭ"