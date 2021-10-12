- Согласен ли, что в матче со Словакией сборная отскочила? Да, сто процентов. Но в Словении всё было иначе. Это равная игра, шансы были и у нас, и у соперника - по игре было понятно, что на поле равные команды. Со словаками всё выглядело совершенно иначе. Как воспринимаю фразу "Карпин - фартовый"? Да все фразы воспринимаю абсолютно нормально, с юмором. Дал себе такую установку - всё, что сейчас говорится, воспринимать с юмором. Так просто легче жить, - передает слова Карпина "РБ-Спорт".
Сборная России в октябре 2021 года одержала две победы в рамках европейского отборочного турнира к Чемпионату мирра-2022 в Катаре. 8 октября в Казани наша национальная команда обыграла Словакию со счетом 1:0 благодаря автоголу Милана Шкриньяра, при этом гости имели значительное статистическое преимущество по владению мячом и количеству ударов по воротам. 11 октября в Мариборе сборная России одержала победу над Словенией со счетом 2:1, голами в составе нашей команды отметились центральные защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. По итогам 8 туров подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум попадание в стыковые матчи к ЧМ-2022.
Сборная России гарантировала себе как минимум попадание в стыки отбора к ЧМ-2022. А как они устроены?
Карпин: со Словакией сборная России отскочила. В Словении всё было иначе - равная игра
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение об октябрьских матчах своей команды против сборных Словакии (1:0) и Словении (2:1).
Фото: AFP