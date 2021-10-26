"Непопадание Дзюбы в расширенный состав сборной означает наличие хорошей конкуренции в команде. Не считаю, что он слабее кого-то из нападающих, просто у Карпина есть хороший выбор футболистов в этой линии. Сейчас он сделал выбор в пользу данных игроков", - цитирует Комбарова "СЭ".
Напомним, Дзюба был включен в расширенный состав сборной перед октябрьскими матчами против Словакии и Словении, но отказался от вызова. Свое решение он объяснил тем, что еще не набрал оптимальную форму.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 33-летний форвард "Зенита" сыграл в 12 матчах, отметившись 6 голами и 4 голевыми передачами. В воскресенье Дзюба поучаствовал в разгроме "Спартака", забив с пенальти 6-й мяч в ворота бывшей команды.
Дмитрий Комбаров: не считаю, что Дзюба слабее других нападающих сборной
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал отсутствие форварда "Зенита" Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России на матчи против Кипра и Хорватии.
Фото: ФК "Зенит"