"Негативный опыт – это тоже опыт. Мы уверены в нем. Ошибся, многие ошибаются. Нужно зарубить игрока после этого?", - передает слова Карпина "Матч ТВ".
Напомним, 1 ноября Валерий Карпин объявил окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора к Чемпионату мира-2022 против Кипра и Хорватии. В заявке числится 29 футболистов, среди которых есть полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин.
Последний матч за сборную Зобнин провел 7 сентября. Тогда полузащитник сыграл 45 минут в матче против Мальты. На Чемпионате европы-2020 в матче Дании Зобнин допустил грубую ошибку, после которой гол забил Юсуф Поульсен.
Карпин - о вызове Зобнина: мы уверены в нем. Негативный опыт - тоже опыт
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в сборную полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.
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