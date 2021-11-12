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Рианчо: Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем чемпионат мира в Катаре

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо заявил о желании поработать совместно с наставником сборной России Валерием Карпиным.
Фото: Getty images
Рианчо отметил, что сборная России показывает фантастическую игру. Специалист уверен, что подопечные Карпина выйдут на чемпионат мира-2022.

"Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: "Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию". У сборной России все 11 игроков - большие профессиональные своего дела. Я завидую вашему главному тренеру", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".

Напомним, в воскресенье, 14 ноября, состоится матч Хорватия - Россия. Игра пройдет на стадионе "Полюд" в Сплите. Встреча начнется в 17:00 мск. Главным арбитром матча станет голландец Данни Маккели.

Сборная Хорватии вчера, 11 ноября, в гостях разгромила Мальту со счетом 7:1. Хорватия набрала в 9 матчах 20 очков и занимает второе место в группе H. Подопечные Далича на 2 очка отстают от России.


Теги: Рианчо Сборная России Карпин
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