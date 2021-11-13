— Данные все есть, парень действительно талантливый. Он даже чем-то и правда напоминает Акинфеева: спокойствием, уверенностью. Однако давайте еще подождем немного, — цитирует Хохлова RT.
35-летний Акинфеев провел за сборную России 111 матчей, в которых пропустил 95 голов и 48 раз сыграл "на ноль". Вратарь завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года.
22-летний Сафонов в шести матчах за национальную команду пропустил пять голов и четырежды сыграл "на ноль".
Сегодня, 14 ноября, сборная России сыграет в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Хорватии. Матч начнется в 17:00 мск. В случае победы или ничьи, подопечные Валерия Карпина напрямую выйдут в финальную часть турнира.
Хохлов рассказал, чем Сафонов напоминает Акинфеева
Российский специалист Дмитрий Хохлов сравнил вратарей "Краснодара" Матвея Сафонова и ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ФК "Краснодар"