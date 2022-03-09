— Никакого смысла подавать в CAS нет. Игроки сборных Польши и Чехии/Швеции отказываются играть, что может сделать ФИФА? Ничего. Сейчас жизнь не по правилам, а жизнь в экстремальной ситуации. Такая ситуация везде, не только в спорте, — приводит слова Смородской Sport24.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в европейских турнирах. Сборная Польши автоматически вышла в финал стыкового турнира.
Кавазашвили: я понимаю, на ФИФА давят лидеры европейских стран. Ну пускай тогда они сами снимаются
Воробьев: похоже, очевидно, что сборной России в Катаре в ноябре не будет
Смородская: никакого смысла подавать в CAS нет. Сейчас жизнь не по правилам, а жизнь в экстремальной ситуации
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала последние решения ФИФА и УЕФА
Фото: Getty Images