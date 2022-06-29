Автогол Ярмоленко в стыковом матче ЧМ-2022 Уэльс - Украина был переписан на Бэйла

Автором единственного гола в стыковом финале за право участия в ЧМ-2022 Уэльс - Украина (1:0) после технического пересмотра назначен атакующий полузащитник валлийцев Гарет Бэйл.

Фото: AFP

Автором гола, который вывел сборную Уэльса на Чемпионат мира-2022 в Катаре, после технического пересмотра был назначен капитан валлийцев Гарет Бэйл, сообщает пресс-служба национальной команды. Первоначально мяч был записан в качестве автогола на капитана сборной Украины нападающего Андрея Ярмоленко.



Напомним, что 5 июня Уэльс со счетом 1:0 победил Украину в финальном матче стыкового пути А и завоевал право выступить на ЧМ-2022 в Катаре. Единственный гол был забит на 34 минуте встречи - после подачи со штрафного в исполнении вингера сборной Уэльса Гарета Бэйла мяч срезал головой в собственные ворота форвард гостей Андрей Ярмоленко, на счет которого и был первоначально записан этот гол.