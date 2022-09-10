- Интересный состав. Да, много молодых, но, наверное, тренер хочет попробовать их заиграть. Рассчитываю ли, что Карпин обратит на меня внимание? Конечно, хотелось бы. Буду стараться. Но пока контактов с тренерским штабом сборной не было, - передает слова Мелкадзе "РБ Спорт".
Ранее 25-летний нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе заявлял о возможности смены спортивного гражданства и выступлений за сборную Грузии, если на него не обратит внимание тренерский штаб сборной России. В матче 9 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Динамо" (2:1) форвард отметился забитым голом и результативной передачей.
Мелкадзе заявил, что может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Грузию
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Мелкадзе: конечно, хотелось бы, чтобы Карпин обратил на меня внимание, буду стараться
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе прокомментировал расширенный состав сборной России на предстоящий в конце сентября учебно-тренировочный сбор.
Фото: ФК "Сочи"