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Кутепов – о своей игре за сборную на ЧМ-2018: не знаю, откуда пошло, что я играл хорошо благодаря Игнашевичу

Защитник московского "Торпедо" Илья Кутепов высказался о своей игре за сборную России на чемпионате мира-2018.
Фото: РИА Новости
– Отдельно Игнашевич меня не тренировал, ха-ха. Я не знаю, откуда пошло, что я благодаря Игнашевичу хорошо играл. Да, было удобно, комфортно. Но не было такого, что мы проваливались всей обороной, а Сергей Николаевич один за всех играл. Мы делали одно дело. При этом никто не спорит – он внес огромный вклад, – цитирует Кутепова "Чемпионат".

Илья Кутепов и Сергей Игнашевич составляли основную пару центральных защитников сборной России в играх Чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. Летом 2022 года у Кутепова закончился контракт со "Спартаком", он перешел в "Торпедо" и играет за этот клуб сейчас. Сергей Игнашевич завершил карьеру футболиста. На данный момент является главным тренером футбольного клуба "Балтика", который выступает в Первой лиге.


Кутепов Сборная России Игнашевич
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