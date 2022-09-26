Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может в декабре 2022 года оставить пост в национальной команде и сосредоточиться на работе в "Ростове".
"Совмещение вредит? Встречный вопрос: а сборная будет? С кем играть-то? С киргизами? Карпин не много задействован сейчас. Игр будет немного, все товарищеские. Думаю, что смысл продлевать контракт есть", - цитирует Радимова Чемпионат.
24 сентября сборная России провела первый с ноября 2021 года международный матч, победив на выезде в товарищеском матче команду Киргизии (2:1). В сентябре стало известно, что УЕФА отстранил Россию от участия в жеребьевке отборочного турнира к Евро-2024. Таким образом, сборная России пропустит и финальную часть континентального первенства.
Радимов: смысл продлевать контракт с Карпиным есть
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о будущем главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Фото: РФС