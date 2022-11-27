- Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеется), - передает слова Дзюбы "Чемпионат".
Чемпионат мира-2022 в Катаре стал первым мундиалем в истории, который проводится осенью и зимой (в ноябре и декабре), а не в традиционные летние месяцы июнь и июль. Сборная России была отстранена от участия в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 неспортивным политическим решением ФИФА.
Неспортивно-политический фарс, выставка скандалов, лжи и лицемерия. Почему я не буду смотреть ЧМ-2022 в Катаре
Дзюба: не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идет или по футболу?
Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба ответил шуткой на вопрос о просмотре матчей ЧМ-2022.
Фото: РПЛ