Пиняев: Месси или Роналду? Это как сравнивать зеленый и красный цвет. Но в моем случае стоит ориентироваться на Месси

Фланговый полузащитник "Крыльев Советов" и сборной России
Сергей Пиняев сравнил Криштиану Роналду
и Лионеля Месси, выступающих сейчас на ЧМ-2022 в Катаре.
– Почему я болею на ЧМ за Месси, а не за Роналду? К Лео у меня больше симпатии. Но сравнивать их – все равно что сравнивать зеленый и красный цвет. Они разные. Думаю, в моем случае стоит ориентироваться на футбол Месси. Все-таки он по антропометрии примерно моего телосложения. Криштиану, конечно, игрок-машина. В таком возрасте сложно себя сохранить, но для меня Месси – все равно номер один, – цитирует Пиняева "СЭ"
.
Чемпионат мира по футболу-2022 проходит прямо сейчас, на территории Катара. Турнир начался 20 ноября 2022 года и завершится финальным матчем 18 декабря. Сегодня состоятся последние матчи группового этапа, а уже завтра стартует раунд плей-офф – в первых играх 1/8 финала встретятся Нидерланды с США и Аргентина с Австралией. Сборная Португалии, за которую выступает Криштиану Роналду
, уже вышла из своей группы досрочно, набрав шесть очков в двух первых турах. Сегодня португальцы встретятся со сборной Южной Кореи, в 18:00 по московскому времени. Сборная Аргентина, обыграв позавчера Польшу со счетом 2:0, вышла в плей-офф с первого места в своей группе, опередив саму Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На счету Месси по одному голу в двух первых турах, Роналду пока забил лишь однажды.