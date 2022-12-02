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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гана
18:00
УругвайНе начат
П1 4.4X 3.65П2 1.85
Южная Корея
18:00
ПортугалияНе начат
П1 3.8X 3.7П2 1.97
Камерун
22:00
БразилияНе начат
П1 9.2X 5.4П2 1.42
Сербия
22:00
ШвейцарияНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75
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Пиняев: Месси или Роналду? Это как сравнивать зеленый и красный цвет. Но в моем случае стоит ориентироваться на Месси

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Фланговый полузащитник "Крыльев Советов" и сборной России Сергей Пиняев сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси, выступающих сейчас на ЧМ-2022 в Катаре.
Фото: REUTERS
– Почему я болею на ЧМ за Месси, а не за Роналду? К Лео у меня больше симпатии. Но сравнивать их – все равно что сравнивать зеленый и красный цвет. Они разные. Думаю, в моем случае стоит ориентироваться на футбол Месси. Все-таки он по антропометрии примерно моего телосложения. Криштиану, конечно, игрок-машина. В таком возрасте сложно себя сохранить, но для меня Месси – все равно номер один, – цитирует Пиняева "СЭ".

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит прямо сейчас, на территории Катара. Турнир начался 20 ноября 2022 года и завершится финальным матчем 18 декабря. Сегодня состоятся последние матчи группового этапа, а уже завтра стартует раунд плей-офф – в первых играх 1/8 финала встретятся Нидерланды с США и Аргентина с Австралией. Сборная Португалии, за которую выступает Криштиану Роналду, уже вышла из своей группы досрочно, набрав шесть очков в двух первых турах. Сегодня португальцы встретятся со сборной Южной Кореи, в 18:00 по московскому времени. Сборная Аргентина, обыграв позавчера Польшу со счетом 2:0, вышла в плей-офф с первого места в своей группе, опередив саму Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На счету Месси по одному голу в двух первых турах, Роналду пока забил лишь однажды.


Пиняев Месси Роналду Чемпионат Мира
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