Дзюба – о своем фаворите на ЧМ-2022: я не изменяю своему сердцу и симпатизирую Португалии

Экс-форвард турецкого клуба "Адана Демирспор" и санкт-петербургского "Зенита
" Артем Дзюба
рассказал, за кого он болеет на чемпионате мира-2022 в Катаре.
– Симпатизирую Португалии. Я не изменяю своему сердцу. Португалия, – признался Дзюба
в эфире YouTube-канала "Площадка".
Сборная Португалии вышла из своей группы на чемпионате мира с первого места, опередив национальные команды Южной Кореи, Уругвая и Ганы. В первом и втором турах обыграли ганцев и уругвайцев, а в третьем уступили Южной Кореи, пропустив решающий гол в концовке матча. В 1/8 финала португальцы встретятся со сборной Швейцарии, которые вышли из своей группы со второго места, опередив Сербию и Камерун. Первое место в их группе заняла сборная Бразилии.