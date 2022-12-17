Погребняк: марокканцы выдали зрелищный матч против Франции, Хорватию победят в основное время

Экс-нападающий сборной России
Павел Погребняк поделился прогнозом на матч за третье место ЧМ-2022 в Катаре Хорватия - Марокко.
- Хорватия и Марокко уже встречались на групповой стадии и раскатали скучную нулевую ничью. Марокко - главная сенсация чемпионата мира. Марокканцы выдали зрелищный и содержательный матч против Франции, но не смогли превзойти более сильного соперника. Моя ставка - победа Марокко в основное время, - передает слова Погребняка "РБ Спорт
".
Матч за третье место Чемпионата мира-2022 Хорватия - Марокко пройдет 17 декабря в столице Катара Дохе и начнется в 18:00 по московскому времени. На групповом этапе эти сборные выступали в одном квартете и сыграли между собой вничью со счетом 0:0. Марокканцы заняли первое место в группе F с 7 очками, хорваты второе с 5 очками, обе команды опередили Бельгию и Канаду. В плей-офф сборная Марокко победила со счетом 1:0 Испанию и Португалию, но уступила в полуфинале Франции (0:2), команда Хорватии прошла по итогам серий пенальти сборные Японии и Бразилии, но в 1/2 финала была разгромлена Аргентиной (0:3).