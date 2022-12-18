Морган: Франция обыграет Аргентину в финале ЧМ. Мбаппе забьет дважды, а Месси будет плакать

Известный журналист Пирс Морган поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

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"Прогноз: Франция обыграет Аргентину со счетом 3:1 и выиграет чемпионат мира. Мбаппе забьет дважды, Гризманн будет назван игроком матча, а Месси будет плакать", — написал Морган в твиттере.



Сборные Аргентины и Франции играют в финале мирового первенства в Катаре. После 25-ти минут основного времени подопечные Лионеля Скалони повели в счете (1:0) – Месси реализовал пенальти.



Бронзовым призером мундиаля стала сборная Хорватии, которая переиграла Марокко – 2:1.