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"Севилья" объявила об аренде форварда "Милана" Андре Силвы

"Севилья" объявила о подписании контракта с португальским нападающим итальянского "Милана" Андре Силвой.

Как передает официальный сайт клуба, 22-летний футболист будет выступать за "Севилью" на правах аренды. Также в соглашении есть пункт, по которому испанский клуб сможет выкупить Силву по окончании аренды.

Силва выступает за "Милан" с лета 2017 года. В сезоне-2017/18 он забил десять мячей в 40 матчах.

"Газета.ру"
Теги: Севилья Милан Трансферы
Сегодня, 12:12
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