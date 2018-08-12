"Севилья" объявила об аренде форварда "Милана" Андре Силвы

"Севилья" объявила о подписании контракта с португальским нападающим итальянского "Милана" Андре Силвой.Как передает официальный сайт клуба, 22-летний футболист будет выступать за "Севилью" на правах аренды. Также в соглашении есть пункт, по которому испанский клуб сможет выкупить Силву по окончании аренды.Силва выступает за "Милан" с лета 2017 года. В сезоне-2017/18 он забил десять мячей в 40 матчах.