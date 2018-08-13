Полузащитник "Севильи" и сборной Франции Стивен Н'Зонзи может перейти в "Монако" или "ПСЖ", передает France Football.Отмечается, что "монегаски" считаются фаворитом в борьбе за игрока.В прошлом сезоне 29-летний футболист сыграл в 27 матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.