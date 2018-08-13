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Стивен Н'Зонзи может перейти в "Монако" или "ПСЖ"

Полузащитник "Севильи" и сборной Франции Стивен Н'Зонзи может перейти в "Монако" или "ПСЖ", передает France Football.

Отмечается, что "монегаски" считаются фаворитом в борьбе за игрока.

В прошлом сезоне 29-летний футболист сыграл в 27 матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
Теги: Монако ПСЖ Севилья
Вчера, 23:20
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