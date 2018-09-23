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Массимилиано Аллегри: "Ювентус" не зависит от Роналду

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии матча пятого тура Серии А с "Фрозиноне", рассказал о том, насколько важен для команды Криштиану Роналду.

"Роналду добавляет веса "Ювентусу". Однако команда не зависит от него. У Криштиану очень высокие ожидания, и он тоже очень требователен к себе, но ему нечего доказывать. Ему просто нужно играть, получать удовольствие и забивать голы. То, что произошло в среду, это уже позади", — сказал Аллегри на пресс-конференции.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Роналду Ювентус
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