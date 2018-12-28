Игрок "Баварии" Коман попал в ДТП. Его спорткар превратился в груду железа

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман попал в серьезное ДТП, в результате чего его автомобиль получил значительные повреждения, сообщает tz.Авария случилась 23 декабря на участке трассы между Мюнхеном и Штарнбергом. Проехав зону с ограничением скорости в 80 км/ч, Коман резко нажал на педаль газа на своем McLaren 720s и потерял управление. Машина врезалась в отбойник и проскользила еще 150 метров.Очевидцы вызвали на место ДТП экстренные службы. Приехавшие врачи не обнаружили у Комана серьезных травм, и он на такси уехал домой в Штарнберг.В отчете полиции говорится, что Коман не находился в состоянии опьянения и не нарушил скоростной режим. Но 22-летнему футболисту все же будет выписан штраф - за создание аварийной ситуации на дороге. В тот день асфальт на автобане был мокрым, и Коман просто не рассчитал возможности спорткара, способного разгоняться до 341 км/ч. Дорогая машина пострадала настолько, что восстановлению уже не подлежит.