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Симоне Индзаги - о расизме: это явление отталкивает людей от похода на стадион

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги заявил, что расизм отталкивает болельщиков от похода на стадион.

"Я думаю, Анчелотти был прав в том, что команды надо уводить с поля в подобных случаях/ С проблемой расизма нужно работать на более глубоком уровне. Это мешает семьям и детям приходить на стадион. Расизм отталкивает людей от футбола, поэтому все меньше болельщиков приходят на матчи", - приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, в матче 18-го тура серии А между "Интером" и "Наполи" (1:0) оскорблениям на расистской почве подвергся защитник неаполитанцев Калиду Кулибали.
Теги: Лацио Индзаги
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