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"Милан" победил "Сампдорию" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

"Сампдория" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка Италии уступила "Милана".

"Сампдория" – "Милан" 0:2

Кубок Италии

1/8 финала

"Сампдория" – "Милан" 0:2

Гол: Кутроне, 102, 108

"Сампдория": Кабрал, Сала, Мурру, Андерсен, Тонелли, Экдаль, Прает, Рамирес (Сапонара, 77), Линетти (Янкто, 21), Квальярелла (Ковнацки, 95), Капрари (Дефрель, 90+4)

"Милан": Рейна, Абате (Конти, 90), Родригес, Сапата, Романьоли, Бакайоко, Кессье, Пакета (Борини, 85), Кастильехо (Кутроне, 91), Чалханоглу, Игуаин (Лаксальт, 112)

Предупреждения: Рамирес, 24, Родригес, 33, Кессье, 57, Прат, 69
Теги: Милан Сампдория
Вчера, 23:30
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