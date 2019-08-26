Тренер "Млады Болеслав": у клуба пока нет предложений по Комличенко

Главный тренер чешской "Млады Болеслав" Йозеф Вебер после матча 7-го тура чемпионата Чехии с "Динамо" Ческе-Будеевице высказался о возможном уходе российского форварда Николая Комличенко. Комличенко в прошедшей игре забил четыре гола."Насколько я знаю, сейчас ни одного предложения не рассматривается. Но очевидно, ближе к закрытию трансферного окна переговоры всегда активизируются. Пока трансфера не предвидится. Думаю, Комли завтра приедет на тренировку", — приводит слова Вебера iDNES.cz.