"Шахтер" поздравил Луческу с днем рождения, пожелав ему преданных друзей

29 июля отмечает 75-летие бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу. ? ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце. ? On July 29, the former Shakhtar manager Mircea Lucescu marks his 75th birthday. ? FC Shakhtar extends its greetings to Mircea Lucescu on the occasion and wishes him good health, inexhaustible energy, optimism, family bliss and prosperity! May you always be surrounded and supported by the loyal friends and soulmates. May football always stay in your heart. ? 29 липня святкує 75-річчя колишній головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу. ? ФК «Шахтар» вітає Мірчу Луческу з ювілеєм і зичить йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму, сімейного щастя й добробуту! Нехай вас завжди оточують і підтримують віддані друзі та близькі люди. Нехай футбол завжди буде у вашому серці. ? #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Румыния #Romania #Румунія #football #футбол #Луческу #Lucescu #деньнародження #HB #деньрождения