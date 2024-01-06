- Пока рано говорить о будущем Александра Кокорина в нашем клубе, у нас другие приоритеты. До конца его аренды и контракта с "Фиорентиной" еще шесть месяцев, и произойти может всё что угодно. Дайте Сане показать самую лучшую версию самого себя! - передаёт слова Шпилевского Sport24.
32-летний российский форвард Александр Кокорин в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Арис" из кипрского Лимасола, трансфер футболиста принадлежит итальянской "Фиорентине". В текущем сезоне на счету Александра 15 матчей во всех турнирах за "Арис", 4 гола и 2 результативных паса, а также 1 матч за "фиалок" без результативных действий.
Контракт Кокорина с "Фиорентиной" истекает в июне 2024 года.
Главный тренер "Ариса" Шпилевский - о будущем Кокорина: пока у нас другие приоритеты
Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский ответил на вопрос о перспективах в клубе арендованного у "Фиорентины" российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"