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"Лужники" введут в эксплуатацию до конца первого полугодия

Стадион "Лужники" будет введен в эксплуатацию после реконструкции до конца первого полугодия, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Все строительные работы в Лужниках на сегодня уже завершены, ведется монтаж инженерного оборудования, заканчивается внутренняя отделка. У нас нет никаких сомнений, что до конца первого полугодия стадион будет сдан, хотя фактически на поле можно играть уже сейчас.

Уже в апреле мы продолжим работы по благоустройству всей территории комплекса. В будущем нам предстоит на этой территории разместить большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны вип-гостей и зоны разгрузки мультимедийного оборудования", - цитирует Хуснуллина ТАСС.

Он напомнил, что после реконструкции количество зрительских мест на арене увеличится с 78 до 81 тыс., трибуны будут максимально приближены к полю. На стадионе появится единый центр управления с удобным обзором всех трибун и поля, установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.
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