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Казани осталось финализировать некоторые аспекты подготовки к Кубку конфедераций
Казани осталось финализировать лишь некоторые аспекты подготовки к Кубку Конфедераций, сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
"Мы уверены, что Казань примет турнир на самом высоком уровне. Нам осталось лишь финализировать некоторые аспекты.
Очень рад вернуться в Казань, где мы успешно провели жеребьевку Кубка конфедераций. "Казань-Арена" - современный, полностью функционирующий стадион. Наш визит больше касается адаптации арены и распределения операционных процессов внутри стадиона. Это прекрасная возможность обсудить все вопросы, связанные с организацией движения внутри стадиона и работы входных групп", - цитирует Смита ТАСС.
"Мы уверены, что Казань примет турнир на самом высоком уровне. Нам осталось лишь финализировать некоторые аспекты.
Очень рад вернуться в Казань, где мы успешно провели жеребьевку Кубка конфедераций. "Казань-Арена" - современный, полностью функционирующий стадион. Наш визит больше касается адаптации арены и распределения операционных процессов внутри стадиона. Это прекрасная возможность обсудить все вопросы, связанные с организацией движения внутри стадиона и работы входных групп", - цитирует Смита ТАСС.
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