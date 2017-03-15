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Виталий Мутко: строительство стадиона в Калининграде находится в сроках

Председатель Оргкомитета "Россия-2018" заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона к ЧМ-2018.

"Строительство стадиона находится в сроках, которые мы планировали, по каким-то видам работ оно даже опережает график. У нас нет никаких сомнений относительно строительной части. Готовность арены – примерно 60%. Нам было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают. Все будет сдано вовремя.

По аэропорту могу сказать: огромный прорыв. Видно, что и собственник новый, и заказчик активно приступил к работе. Сдерживающим фактором был подрядчик, но теперь все вопросы сняты, на взлетно-посадочной полосе полным ходом идут работы. Что касается аэровокзального комплекса, я абсолютно уверен, что аэропорт будет введен в строй в поставленный нами срок – в марте 2018 года", – цитирует Мутко Welcome2018.
Теги: Мутко
Сегодня, 18:46
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