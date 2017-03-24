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Виталий Мутко и Сергей Прядкин вручили приз Федору Смолову, как лучшему игроку России 2016 года

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин вручили приз лучшему игроку России 2016 года Федору Смолову перед товарищеским матчем сборных России и Кот-д`Ивуара в Краснодаре, информирует ТАСС.

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года по итогам опроса журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол". В опросе приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.
Теги: Мутко Прядкин Смолов
Сегодня, 20:08
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