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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 будет обеспечена усиленная безопасность.

"Есть полная уверенность – о чем мы заявляли неоднократно и можем повторить – в том, что безопасность во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будет обеспечена на высочайшем уровне. Понятно, что меры безопасности будут усиленными, но они изначально предполагались таковыми, исходя из исключительного масштаба и статуса мероприятия. Эти меры давно регламентированы, соответствующие план и концепция уже разработаны", – цитирует Сорокина "Р-Спорт"
Теги: Сорокин
Сегодня, 07:35
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№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 07:42) #
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То есть на своих людей пофигу, чем меньше, тем лучше. Главное безопасность приезжих обеспечить
Регистрация: 23.09.2008
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