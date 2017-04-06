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ФИФА отменила однолетнее отстранение вице-президента федерации Катара
Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную вице-президентом Федерации футбола Катара Саудом аль-Моханнади на свое однолетнее отстранение от футбольной деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Апелляционный комитет отменил решение арбитражной палаты комитета по этике от 15 ноября, которое признало аль-Моханнади виновным в нарушении кодекса ФИФА. Комитет счел, что имеющихся доказательств нарушений чиновника недостаточно. В связи с этим наказание об отстранении и штрафе в размере 20 тысяч швейцарских франков отменено.
Ранее следственная палата независимого комитета ФИФА по этике рекомендовала отстранить на 2,5 года и наложить штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков на аль-Моханнади. Сообщалось, что расследование в отношении аль-Моханнади связано не с присуждением Катару права принять чемпионат мира по футболу 2022 года, а с неспособностью должным образом сотрудничать и предоставлять достоверную информацию в следственную палату в рамках другого расследования.
Апелляционный комитет отменил решение арбитражной палаты комитета по этике от 15 ноября, которое признало аль-Моханнади виновным в нарушении кодекса ФИФА. Комитет счел, что имеющихся доказательств нарушений чиновника недостаточно. В связи с этим наказание об отстранении и штрафе в размере 20 тысяч швейцарских франков отменено.
Ранее следственная палата независимого комитета ФИФА по этике рекомендовала отстранить на 2,5 года и наложить штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков на аль-Моханнади. Сообщалось, что расследование в отношении аль-Моханнади связано не с присуждением Катару права принять чемпионат мира по футболу 2022 года, а с неспособностью должным образом сотрудничать и предоставлять достоверную информацию в следственную палату в рамках другого расследования.
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