Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер уверен, что Россия сможет провести на высоком уровне чемпионат мира в 2018 году.

"В России великолепная инфраструктура, отличная атмосфера вокруг футбола. Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира. С точки зрения организации у вас все в порядке, теперь все будет зависеть от того, как выступит сборная.

С нетерпением жду Кубка конфедераций в этом июне. Думаю, оба турнира будут проведены на высочайшем уровне", - цитирует Шукера ТАСС.
Сегодня, 17:48
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 17:58) #
  • +1
  •  (1)

Клёвый футболист был, как и вся сборная Хорватии, за которую я даже "побаливал"
Регистрация: 17.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.