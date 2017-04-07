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Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира
Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер уверен, что Россия сможет провести на высоком уровне чемпионат мира в 2018 году.
"В России великолепная инфраструктура, отличная атмосфера вокруг футбола. Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира. С точки зрения организации у вас все в порядке, теперь все будет зависеть от того, как выступит сборная.
С нетерпением жду Кубка конфедераций в этом июне. Думаю, оба турнира будут проведены на высочайшем уровне", - цитирует Шукера ТАСС.
"В России великолепная инфраструктура, отличная атмосфера вокруг футбола. Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира. С точки зрения организации у вас все в порядке, теперь все будет зависеть от того, как выступит сборная.
С нетерпением жду Кубка конфедераций в этом июне. Думаю, оба турнира будут проведены на высочайшем уровне", - цитирует Шукера ТАСС.
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