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Перенос сдачи стадиона ЧМ-2018 в Калининграде носит технический характер

Перенос срока ввода в эксплуатацию стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, не означает задержки завершения его строительства, носит технический характер и нужен для дооснащения арены технологическим оборудованием. Об этом заявил врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов.

В среду 20 апреля стало известно, что в соответствии с распоряжением правительства РФ срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен с 2017 на 2018 год.

"Эта передвижка носит технический характер, это сделано для того, чтобы дооснастить стадион. А стадион будет завершен полностью в 2017 году", - цитирует Рольбинова ТАСС.
Сегодня, 19:20
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