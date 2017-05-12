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Установка пролетов нового моста началась в Калининграде

В Калининграде началась установка пролетов Восточной эстакады через реку Преголя к острову Октябрьский, где строится стадион ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Как отметили в правительстве, мост улучшит сообщение острова Октябрьский с центром Калининграда и в целом будет способствовать развитию транспортной системы города.

"Этот этап возведения мостового сооружения можно назвать историческим моментом. Вся конструкция, которая здесь собрана, весит 750 тонн. Для надвижки используются гидравлические домкраты, которые двигают мостовой пролет от одной опоры к другой со скоростью 4 метра в час", - рассказал врио заместителя областного правительства Александр Рольбинов.

Общая длина моста - 473,78 м на семи опорах. Общий вес металлических пролетных строений - 4666 тонн. Cтадион на острове Октябрьский примет четыре матча группового этапа мирового первенства. Арена рассчитана на 35 тысяч мест, включая временные трибуны на 10 тысяч зрителей. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.
Сегодня, 16:13
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