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Экскурсии по Петербургу будут доступны гостям ЧМ-2018 на 25 языках
Туристы, которые посетят Санкт-Петербург в дни проведения Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 в России, смогут получить экскурсионное обслуживание на 25 языках. Об этом в ходе пресс-тура, организованного Оргкомитетом "Россия-2018", сообщил welcome2018.com председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев.
"Уже сейчас на официальном туристическом сайте VisitPetersburg информация переведена на 15 основных языков, все экскурсии более чем на 25 языков", - сказал Мушкарев.
Он отметил также, что к футбольным соревнованиям городская навигация, которая уже переведена на английский язык, будет дополнена указаниями на французском и китайском языках.
"Таблички переводим на французский и китайский, они будут в туристических местах и местах, имеющих отношение к мероприятиям Кубка, останутся и после проведения мероприятий", - рассказал глава комитета. Специально для болельщиков, отметил Мушкарев, готовятся туристические маршруты по городу продолжительностью 2-3 часа.
Помощь "футбольным" туристам будет оказывать единая служба поддержки болельщиков, которая сейчас создается в городе на базе существующих центров помощи туристам и начнет действовать с 1 июня. По словам Мушкарева, информацию о том, куда можно будет пойти в Санкт-Петербурге в дни КК-2017 и ЧМ-2018, будут распространять также консультанты новой петербургской службы "Я знаю город", которые перемещаются по центральным улицам на сегвеях.
"Уже сейчас на официальном туристическом сайте VisitPetersburg информация переведена на 15 основных языков, все экскурсии более чем на 25 языков", - сказал Мушкарев.
Он отметил также, что к футбольным соревнованиям городская навигация, которая уже переведена на английский язык, будет дополнена указаниями на французском и китайском языках.
"Таблички переводим на французский и китайский, они будут в туристических местах и местах, имеющих отношение к мероприятиям Кубка, останутся и после проведения мероприятий", - рассказал глава комитета. Специально для болельщиков, отметил Мушкарев, готовятся туристические маршруты по городу продолжительностью 2-3 часа.
Помощь "футбольным" туристам будет оказывать единая служба поддержки болельщиков, которая сейчас создается в городе на базе существующих центров помощи туристам и начнет действовать с 1 июня. По словам Мушкарева, информацию о том, куда можно будет пойти в Санкт-Петербурге в дни КК-2017 и ЧМ-2018, будут распространять также консультанты новой петербургской службы "Я знаю город", которые перемещаются по центральным улицам на сегвеях.
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