Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Экскурсии по Петербургу будут доступны гостям ЧМ-2018 на 25 языках

Туристы, которые посетят Санкт-Петербург в дни проведения Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 в России, смогут получить экскурсионное обслуживание на 25 языках. Об этом в ходе пресс-тура, организованного Оргкомитетом "Россия-2018", сообщил welcome2018.com председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев.

"Уже сейчас на официальном туристическом сайте VisitPetersburg информация переведена на 15 основных языков, все экскурсии более чем на 25 языков", - сказал Мушкарев.

Он отметил также, что к футбольным соревнованиям городская навигация, которая уже переведена на английский язык, будет дополнена указаниями на французском и китайском языках.

"Таблички переводим на французский и китайский, они будут в туристических местах и местах, имеющих отношение к мероприятиям Кубка, останутся и после проведения мероприятий", - рассказал глава комитета. Специально для болельщиков, отметил Мушкарев, готовятся туристические маршруты по городу продолжительностью 2-3 часа.

Помощь "футбольным" туристам будет оказывать единая служба поддержки болельщиков, которая сейчас создается в городе на базе существующих центров помощи туристам и начнет действовать с 1 июня. По словам Мушкарева, информацию о том, куда можно будет пойти в Санкт-Петербурге в дни КК-2017 и ЧМ-2018, будут распространять также консультанты новой петербургской службы "Я знаю город", которые перемещаются по центральным улицам на сегвеях.
Сегодня, 18:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.