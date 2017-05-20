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Розыгрыш 30 билетов на Кубок конфедераций пройдет в парке турнира в Санкт-Петербурге
Тридцать билетов на матчи Кубка конфедераций - 2017 будут разыграны в парке турнира в Санкт-Петербурге 20 и 21 мая, сообщает Welcome2018.com.
Парк Кубка конфедераций будет открыт на Конюшенной площади Санкт-Петербурга 20 мая. Посетители парка смогут принять участие в викторинах и конкурсах, в которых будут разыгрываться сувениры с символикой турнира, а также билеты на матчи.
21 мая пройдет матч между сборными звезд российского футбола и легенд ФИФА. За команду России сыграют Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев. За сборную легенд ФИФА сыграют Рональдиньо, Марсель Десайи, Харри Кьюэлл, Джей-Джей Окоча, Витор Байя, Пабло Аймар. В перерыве матча состоится презентация формы волонтеров Кубка конфедераций.
Ранее подобные парки открылись 29 апреля в Москве, 6 мая в Сочи, 13-14 мая в Казани. Почетными гостями парков в каждом городе стали звезды российского и мирового футбола.
Парк Кубка конфедераций будет открыт на Конюшенной площади Санкт-Петербурга 20 мая. Посетители парка смогут принять участие в викторинах и конкурсах, в которых будут разыгрываться сувениры с символикой турнира, а также билеты на матчи.
21 мая пройдет матч между сборными звезд российского футбола и легенд ФИФА. За команду России сыграют Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев. За сборную легенд ФИФА сыграют Рональдиньо, Марсель Десайи, Харри Кьюэлл, Джей-Джей Окоча, Витор Байя, Пабло Аймар. В перерыве матча состоится презентация формы волонтеров Кубка конфедераций.
Ранее подобные парки открылись 29 апреля в Москве, 6 мая в Сочи, 13-14 мая в Казани. Почетными гостями парков в каждом городе стали звезды российского и мирового футбола.
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