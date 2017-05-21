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Алан Дзагоев рискует пропустить Кубок Конфедераций
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не знает, сможет ли полузащитник команды Алан Дзагоев помочь сборной России на Кубке Конфедераций.
"Дзагоев опять получил травму, это нас очень расстроило. Сыграет ли Алан на Кубке конфедераций? Не знаю. Врачи будут проводить диагностику. Хотелось бы, чтобы сыграл. Но он неделю играет, снова получает травму. Ситуация серьёзная, и необходимо более глубокое обследование", — цитирует Бабаева "Спорт день за днем".
"Дзагоев опять получил травму, это нас очень расстроило. Сыграет ли Алан на Кубке конфедераций? Не знаю. Врачи будут проводить диагностику. Хотелось бы, чтобы сыграл. Но он неделю играет, снова получает травму. Ситуация серьёзная, и необходимо более глубокое обследование", — цитирует Бабаева "Спорт день за днем".
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