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Роналдиньо: Кубок Конфедераций сопоставим по важности с Чемпионатом мира

Кубок Конфедераций для игроков не менее значим и важен, чем Чемпионат мира, поскольку он дает шанс молодым футболистам проявить себя. Такое мнение welcome2018.com высказал экс-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо.

"Я не согласен с тем, что Кубок Конфедераций - менее значимый турнир, я считаю, что он также очень важен, - сказал он. - Игроки понимают, что если они хорошо проявят себя на Кубке Конфедераций, то у них будет хороший шанс попасть на Чемпионат мира. Поэтому, безусловно, это не менее значимый турнир, он тоже важен".

"Я прекрасно помню мое первое выступление на Кубке Конфедераций. Тогда я хорошо проявил себя, меня стали узнавать. Это участие - хороший шанс для молодых футболистов хорошо себя зарекомендовать", - сказал Роналдиньо.

Бразилец считает, что поддержка болельщиков поможет сборной России удачно выступить на домашнем Кубке Конфедераций.

"Я считаю, что у сборной России есть большое преимущество - это то, что она будет играть дома. Поддержка болельщиков, безусловно, очень важна, это хороший мотиватор", - сказал Роналдиньо.
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 04:54
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