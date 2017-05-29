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Любимые блюда Роналду и Месси вошли в "футбольное меню" ресторана в Калининграде к ЧМ-2018
Лучшее "футбольное меню" к чемпионату мира по футболу 2018 года определили в Калининграде по результатам конкурса, объявленного в начале мая региональным министерством по культуре и туризму, сообщает Welcome2018.com.
Итоги конкурса были подведены в воскресенье, в состав жюри входили вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев и заместитель директора по развитию компании TUI Russia& CIS Светлана Гонецкая. Победителем стал ресторан "Тироль", владельцы которого включили в меню любимые блюда футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также блюда-шутки на футбольную тематику.
"В конкурсе приняли участие 15 заведений. Жюри признало победителем ресторан "Тироль", в качестве приза заведение получило право на размещение в центральной части Калининграда баннера с информацией о том, что оно предлагает лучшее футбольное меню", - сказали в ведомстве.
Как рассказал представитель победившего ресторана Максим Ткачев, им были предложены три концепции. Первая - "Классика футбола" - включает большой набор традиционных блюд для болельщиков, в том числе бургеры и наборы колбас. "Для второй концепции мы нашли любимые блюда знаменитых футболистов, например, мы узнали, что Криштиану Роналду очень любит треску с картофелем и яичницей, а Лионель Месси - курицу по-неаполитански. Нашел место в предложении и местный деликатес - рыба калкан которую мы готовим специально для Юрия Жиркова, когда он приезжает в Калининград", - рассказал Ткачев.
"Пока мы готовили "футбольное меню", родилось так много шуток про футбол, что их хватило еще на одно. Так появились чипсы "Ваши ожидания" по фразе Андрея Аршавина, обращенной к болельщикам. В серию шуток вошел также "Праздничный набор Кокорина", самый дорогой вариант которого стоит 15 млн рублей и включает 100 бутылок элитного шампанского и городской праздник с угощением для всех жителей и праздничным салютом", - заявил собеседник, подчеркнув, что это шутка.
Итоги конкурса были подведены в воскресенье, в состав жюри входили вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев и заместитель директора по развитию компании TUI Russia& CIS Светлана Гонецкая. Победителем стал ресторан "Тироль", владельцы которого включили в меню любимые блюда футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также блюда-шутки на футбольную тематику.
"В конкурсе приняли участие 15 заведений. Жюри признало победителем ресторан "Тироль", в качестве приза заведение получило право на размещение в центральной части Калининграда баннера с информацией о том, что оно предлагает лучшее футбольное меню", - сказали в ведомстве.
Как рассказал представитель победившего ресторана Максим Ткачев, им были предложены три концепции. Первая - "Классика футбола" - включает большой набор традиционных блюд для болельщиков, в том числе бургеры и наборы колбас. "Для второй концепции мы нашли любимые блюда знаменитых футболистов, например, мы узнали, что Криштиану Роналду очень любит треску с картофелем и яичницей, а Лионель Месси - курицу по-неаполитански. Нашел место в предложении и местный деликатес - рыба калкан которую мы готовим специально для Юрия Жиркова, когда он приезжает в Калининград", - рассказал Ткачев.
"Пока мы готовили "футбольное меню", родилось так много шуток про футбол, что их хватило еще на одно. Так появились чипсы "Ваши ожидания" по фразе Андрея Аршавина, обращенной к болельщикам. В серию шуток вошел также "Праздничный набор Кокорина", самый дорогой вариант которого стоит 15 млн рублей и включает 100 бутылок элитного шампанского и городской праздник с угощением для всех жителей и праздничным салютом", - заявил собеседник, подчеркнув, что это шутка.
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