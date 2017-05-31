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Виталий Мутко опроверг переговоры о проведении товарищеского матча с Индией

Информация о том, что футбольные сборные России и Индии могут провести товарищеский матч, не соответствует действительности. Об этом заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Ранее портал Sportskeeda сообщил, что Всеиндийская футбольная федерация ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении матча между сборными России и Индии в период с 2 по 10 октября.

"Мы таких переговоров не ведем", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 19:07
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