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Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о физическом состоянии форварда Артёма Дзюбы, который покинул расположение национальной команды.

"В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба", - приводит слова Безуглова официальный сайт РФС.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 17:21
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№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Вот и ясно. Колено в порядке, но желания играть нет. Русским по белому.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:42) #
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online

Дело ясное, что дело - тёмное. Практически здоров, но не готов функционально. . Много говорил и переговорил?
Регистрация: 30.08.2008
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:37) #
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  •  (2)
online

Да хренли ты свистишь, плотника пригласи - дел на пять минут!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Xedin86 Люберцы (Сегодня, 17:36) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Завернул как)


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Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
№1 Написал: Witt Германия (Сегодня, 17:34) #
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  •  (1)

Очень ожидаемо!
Регистрация: 10.07.2014
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