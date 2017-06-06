Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: видно, что сборная России движется в правильном направлении

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.

"Довольны работой сборной, всё на сборах идёт по плану. Вчерашняя игра с Венгрией показала, что ребята знают, как действовать на поле. Видно, что движемся в правильном направлении. Несмотря на то что команда практически новая – полностью поменялась, в частности, линия обороны, — все знают, что делают. Надеюсь, будем дальше прибавлять", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 20:20
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: debil (Сегодня, 20:36) #
  • -3
  •  (3)
online

Обязаны раскатать и приземлить тогда может НЗ и дрюкнем остальные нас и все скажите проф. Преображенский так сказал без вариантов..
Регистрация: 30.06.2016
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 20:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
6ЛЯ сыграли только один Матч, а Восторгов от игры куча. У Венгров состав то был не айс, но мы блин ГЕРОИ. ДА, мы под нагрузками, как сказал комментатор, но какие нахрен нагрузки, если у нас только что закончился чемп и все на пике своего уровня. Кароче Чилийцы нас раскатают на скоростях как дитей
Регистрация: 10.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.