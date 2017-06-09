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Виталий Мутко: матч с Чили - подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира
Товарищеский матч со сборной Чили можно назвать генеральной репетицией для команды России перед Кубком конфедераций, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
"Этот матч - подготовка к Кубку конфедераций, чемпионату мира. Ожидаю хорошего футбола, ведь играют две интересные команды, хочется, чтобы был прогресс у нашей команды, посмотрим, как получится. Это серьезный, топовый соперник, поэтому матч можно назвать генеральной репетицией. В составе уже ряд других ребят, потому что всем дается возможность поиграть, раскрыться, показать себя, и это работает", - цитирует Мутко ТАСС.
"Этот матч - подготовка к Кубку конфедераций, чемпионату мира. Ожидаю хорошего футбола, ведь играют две интересные команды, хочется, чтобы был прогресс у нашей команды, посмотрим, как получится. Это серьезный, топовый соперник, поэтому матч можно назвать генеральной репетицией. В составе уже ряд других ребят, потому что всем дается возможность поиграть, раскрыться, показать себя, и это работает", - цитирует Мутко ТАСС.
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