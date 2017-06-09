Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: матч с Чили - подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира

Товарищеский матч со сборной Чили можно назвать генеральной репетицией для команды России перед Кубком конфедераций, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Этот матч - подготовка к Кубку конфедераций, чемпионату мира. Ожидаю хорошего футбола, ведь играют две интересные команды, хочется, чтобы был прогресс у нашей команды, посмотрим, как получится. Это серьезный, топовый соперник, поэтому матч можно назвать генеральной репетицией. В составе уже ряд других ребят, потому что всем дается возможность поиграть, раскрыться, показать себя, и это работает", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 19:29
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (1)

вот это новость. неожиданно как то.
Регистрация: 9.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.