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Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поделился мнением о готовности России к Кубку конфедераций 2017.

"Можем подтвердить, что мы полностью готовы к Кубку конфедераций. Постепенно к нам приезжают сборные. Новая Зеландия уже успела потренироваться на стадионе «Петровский», пожила в гостинице. Мы уже знаем, что нареканий никаких нет. Что касается стадионов, то они тоже полностью готовы к турниру. Происходит наведение отдельных элементов временной инфраструктуры. Свои точки продаж устанавливают партнеры. В общем, идет обычная предматчевая работа, наносятся последние штрихи. К 17 июня подойдут в полной готовности. Никаких больших тревог на сегодняшний момент у нас нет", - цитирует Сорокина "Газета.ру".
Теги: Сорокин
Сегодня, 07:30
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№1 Написал: Арес (Сегодня, 08:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
У них, видно, насморк smile


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
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